РИАМО - 14 фев. В столице городские службы продолжают убирать снег после рекордного снегопада, особое внимание уделяют очистке кровель и выступающих элементов фасадов домов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

«Места проведения работ огорожены. Просим горожан быть внимательными и не заходить за ограничительные ленты», - говорится в сообщении.

Работы по очистке кровель в городе ведутся в течение светлого времени суток. Рабочим помогают сотрудники инженерных компаний столицы с автовышками.

В столице прошел сильный снегопад. Сугробы выросли до 59 сантиметров.

Пожаловаться на плохую очистку кровель жилых домов от снега можно в управляющую компанию, Мосжилинспекцию или в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53.