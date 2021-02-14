РИАМО – 14 авг. Эксперт Центра политических технологий Никита Масленников считает, что программу льготной ипотеки не нужно продлять летом этого года для всех российских регионов, сообщает Nation News.

В этом году заканчивается действие ипотеки под 6,5% годовых. Между тем, не исключено, что действие этой программы продлят.

«Льготная ипотека полезна, так как у людей появляется возможность решить жилищные проблемы. Но в тоже время в России происходит увеличение стоимости квадратного метра жилья. Потребитель берет ипотеку по льготной программе, но в связи с ростом цен получает квартиру площадью меньше», - считает эксперт.

Масленников предложил продлить действие программы льготной ипотеки для нескольких российских субъектов, где есть большие объемы ветхого жилья. А после оценки ситуации двигаться дальше.

Также он сообщил, что стоимость жилья сейчас завышена и не у каждой российской семьи есть возможность взять ипотеку даже под 6,5%. ​​