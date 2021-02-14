РИАМО - 14 фев. В столичной подземке 13 февраля пассажиропоток увеличился на 18% по сравнению с прошлыми выходными, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В столице прошел мощный снегопад. Сугробы в Москве выросли на 34 сантиметра по итогам снегопада, что составляет 97% от месячной нормы. Высота снежного покрова в городе составила 59 сантиметров.

«Всего в субботу на метро проехали около 4 миллионов пассажиров», - говорится в сообщении.

Пассажирам напомнили, что общественный транспорт города довезет их до нужного места быстро и с комфортом.

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