РИАМО – 14 фев. Автоэксперт Егор Васильев напомнил, что во время снегопада водитель, прежде всего, должен руководствоваться принципом «тише едешь — дальше будешь», сообщает Федеральное агентство новостей.

Он уточнил, что въезжать на снежные переметы, перестраиваясь на другую полосу на трассе, нужно как можно плавнее. Также он обратил внимание на то, что ближний свет при снегопаде является очень важным условием движения.

«Водителям стоит смириться с мыслью, что на дорогу в неблагоприятные погодные условия придется закладывать в 1,5 раза больше времени», - отметил Васильев.

Основой безопасности при вождении в снегопад также является соблюдение необходимой дистанции между транспортными средствами. Дорожная разметка может оказаться заметена, поэтому ориентироваться по полосам стоит с помощью висящих знаков.

Кроме того, чтобы избежать заносов не нужно резко тормозить и нажимать на педаль газа. Если все же автомобиль на переднем приводе понесло, то нужно плавно увеличить скорость, а при повороте ее необходимо снизить.

Водителям рекомендуется быть особо внимательными в непогоду и держать руль двумя руками.