РИАМО - 14 фев. На территории Московской области в текущем году введут в эксплуатацию 14 крупных объектов дорожной инфраструктуры, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Среди них - мост в Воскресенске, путепровод в Мытищах, развязка на Ленинградке, реконструированная улица Туполева в Жуковском. К августу окончательно замкнут ЦКАД», - говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 11 февраля дал старт строительству Северного обхода Лобни. В конце 2022 года здесь откроется путепровод, который позволит свободно выезжать из города и быстрее добираться в аэропорт Шереметьево.

Ликвидировать пробки в регионе помогают сами жители. С 1 февраля на портале «Добродел» начался опрос для определения мест локальных заторов. Можно внести свои предложения по размещению светофоров, перекрестков, выделенных полос для автобусов.

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