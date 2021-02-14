РИАМО – 14 фев. С 15 по 20 февраля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя из-за предстоящих праздничных дней, посвященных Дню защитника Отечества, сообщает Федеральное агентство новостей.

Затем россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Отработать нужно будет лишь 24, 25 и 26 февраля, а потом наступят двухдневные выходные.

«Следующие продолжительные выходные ожидаются в России в марте. Это связано с Международным женским днем 8 марта, который сократит рабочую неделю до четырех дней», - говорится в сообщении.

Первые две рабочие недели мая тоже будут четырехдневными из-за праздников. Летом сокращенной будет одна неделя, так как выходной в честь Дня России 12 июня перенесут на понедельник, 14 июня.

В ноябре россиян вновь будет ждать трехдневная рабочая неделя в честь Дня народного единства. ​