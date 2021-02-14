РИАМО - 14 фев. За минувшие сутки со столичных улиц вывезли 1,1 миллиона кубометров снега, что можно сравнить с третью от объема спортивной арены «Лужники», сообщили в эфире Первого канала.

В минувшие дни был побит рекорд по количеству выпавшего снега за почти полтора века наблюдений. 60 сантиметров была толщина снежного покрова 13 февраля 1956 года. А 13 февраля 2021 года с некоторых метеостанций сообщали о 71 сантиметре снеге.

«Вывезли 1,1 миллиона кубометров снега. Если перемножив длину, высоту и ширину знаменитой аренды «Лужники». И сделав поправку на скругленные углы – получим более 3 миллионов кубометров. То есть убранный почти за сутки снег – треть», - сказали в эфире.

Вывозить выпавший снег с улиц и дорог города будут три дня.

Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, они устраняют последствия снежного шторма.