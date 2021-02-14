РИАМО - 14 фев. В текущем году в Подмосковье планируют открыть ряд предприятий и создать несколько десятков тысяч новых рабочих мест для жителей региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В Подмосковье инвесторы могут рассчитывать на государственную поддержку на федеральном, региональном и муниципальном уровнях - субсидии, налоговые льготы, кредиты, предоставление земельных участков, частичная компенсация затрат, упрощенная процедура оформления документов.

«Британские, немецкие компании у нас приходят. В Есипово городского округа Солнечногорск, там, где Mercedes уже работает. Крупное предприятие приходит по сырному производству в Богородский городской округ», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас в регионе реализуется свыше 1 тысячи инвестпроектов на общую сумму 1,5 триллиона рублей, что позволит создать 200 тысяч новых рабочих мест.

На уходящей неделе Андрей Воробьев в Лобне дал старт работе уникального для России производства красок для металлопроката. Еще свыше 100 жителей города будут работать рядом с домом.

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