РИАМО - 14 фев. В текущем году в Подмосковье планируют открыть ряд предприятий и создать несколько десятков тысяч новых рабочих мест для жителей региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
В Подмосковье инвесторы могут рассчитывать на государственную поддержку на федеральном, региональном и муниципальном уровнях - субсидии, налоговые льготы, кредиты, предоставление земельных участков, частичная компенсация затрат, упрощенная процедура оформления документов.
Сейчас в регионе реализуется свыше 1 тысячи инвестпроектов на общую сумму 1,5 триллиона рублей, что позволит создать 200 тысяч новых рабочих мест.
На уходящей неделе Андрей Воробьев в Лобне дал старт работе уникального для России производства красок для металлопроката. Еще свыше 100 жителей города будут работать рядом с домом.
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