РИАМО - 14 фев. За минувшие двое суток службы аэропорта Домодедово очистили аэродром от 1,2 миллиона кубометров снега, сообщается в Telegram-канале аэровокзала.

13 февраля пассажиры в соцсетях жаловались на массовые задержки рейсов в аэропорту «Домодедово». Там был создан оперштаб для координации работы в условиях сильного снегопада. Службы воздушной гавани продолжают работать в усиленном режиме. За минувшие сутки аэропорт обслужил свыше 300 рейсов.

На текущий момент, по данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту 61 рейс задержан, 1 отменен. Кроме того, 8 рейсов задержано, четыре отменено – во Внукове, шесть рейсов задержано в Шереметьеве.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там нет ни задержанных, ни отмененных рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.