РИАМО - 14 фев. В Подмосковье и столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов, он будет действовать с 21:00 14 февраля до 21:00 16 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В Московском регионе также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 22:00 15 февраля и из-за сильного ветра – до 21:00 14 февраля. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили также на территории прочти всего Центрального федерального округа, кроме Воронежской области, там действует «желтый» уровень.

В воскресенье в столице пройдет небольшой снег, по области местами умеренный. Местами прогнозируется метель. На дорогах ожидается гололедица. Северо-западный ветер усилится порывами до 15 метров в секунду. Температура будет в пределах минус 14 – минус 12 градусов.

В Московском регионе в ночь на 15 февраля температура опустится до минус 20 – минус 22 градусов, днем будет от минус 15 до минус 13. Осадков не прогнозируется, на дорогах ожидается гололедица.

Ночью 16 февраля еще похолодает, столбики термометров опустятся до минус 24 – минус 26 градусов. Днем прогнозируется от минус 12 до минус 14 градусов. Ожидается небольшой снег, гололедица.