РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада пройдет в Люберцах в онлайн-формате в воскресенье, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Владимир Ружицкий.

За два дня в Подмосковье местами выпало до 60 сантиметров снега, что составляет 87% от февральской нормы. Прошедший снегопад занял третье место среди самых сильных снегопадов февраля за последние 50 лет.

«Сегодня, 14 февраля, проведу оперативный штаб по ликвидации последствий сильнейшего снегопада, который обрушился на Московский регион. На заседание приглашены все руководители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, дорожных и коммунальных служб городского округа Люберцы», - написал Ружицкий.

Он добавил, что прямую трансляцию оперативного штаба жители могут посмотреть в его аккаунтах в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте». Начало в 20:00.