РИАМО - 14 фев. Крыши зданий в Москве начнут очищать от снега после того, как закончится работа на дорогах, тротуарах и во дворах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Время очистки крыш зависит от интенсивности осадков и места расположения объекта. Крыши, которые выходят на улицы, тротуары, пешеходные зоны, входы в подъезды, детские площадки и другие места с высокой интенсивностью движения пешеходов, должны очистить после снегопада за два дня. В остальных местах — в течение трех суток», - поясняется в сообщении.

При этом, если на крыше здания скапливается свыше 5 сантиметров снега, то рабочие должны начать очистку немедленно, но только в светлое время суток.

В мегаполисе от снега чистят металлические и скатные кровли жилых домов с наружным водоотводом, а еще крыши промышленных, офисных и административных зданий.

Перед тем, как начать работы по очистке кровли от снега, следует оградить лентой участок возможного падения снега, а еще закрыть все дверные проемы, которые выходят в зону сброса снега. Это делается для того, чтобы не пострадали пешеходы и автомобили.

При необходимости для скалывания наледи и удаления сосулек домов привлекают автовышку.

Пожаловаться на плохую работу по очистке крыш можно в управляющую компанию, Мосжилинспекцию или в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53.

Направить жалобу, касающуюся кровель нежилых зданий можно в Объединение административно-технических инспекций Москвы по телефону: +7 (499) 264-96-81.