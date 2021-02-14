РИАМО – 14 фев. Известный врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что вакцина от коронавируса защищает привитых от различных штаммов инфекции, передает Федеральное агентство новостей.

Науке известно про его первоначальную, «уханьскую» версию, затем появились «британские», «южноафриканские» и другие штаммы.

«На сегодняшний день все известные вакцины защищают людей от всех новых вариантов коронавируса, слава Богу! Хотя и сейчас ясно, что новые варианты вируса нейтрализуются антителами куда менее охотно, чем первоначальные. К счастью, в вакцины изначально заложен потенциал, преодолевающий значительно выросшую агрессивность новых вариантов коронавируса», — сказал Мясников.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинация носит добровольный характер. Прививки делают ​бесплатно.​

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Текстовая трансляция

14 ФЕВРАЛЯ

- Мясников сообщил, что вакцина от Covid‑19 эффективна с разными штаммами вируса.

- В Москве от коронавируса вылечили еще 2089 человек. Также в столице скончалось 58 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 14 185 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 828 больных. В Москве - 1559 .