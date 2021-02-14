РИАМО – 14 фев. В январе текущего году работники на фрилансе на 57% чаще стали жаловаться на обман в сделках, чем это было летом прошлого года, сообщает Газета.ru.

Причем обманывать стали чаще и сами заказчики и исполнители.

«Люди продолжают сотрудничать «на доверии» и не заключают договоров, а значит их интересы никак не защищены. Рост числа новых фрилансеров и заказчиков, а также их доверчивость — все это благодатная почва для появления мошенников», — считают эксперты.

Есть и вторая причина возросшего число обманов. Это цифровая неграмотность. Сейчас в Сети мошенники предлагают фрилансерам работу, связанную с установкой неизвестного приложения на компьютер, планшет или телефон, что приводит к взлому аккаунтов в соцсетях и банковских сервисов.​