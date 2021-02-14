РИАМО - 14 фев. Первые 300 пассажиров МЦД-1 и МЦД-2 в воскресенье получили в подарок теплые шарфы в честь Дня всех влюбленных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В День всех влюбленных на ряде станций МЦД-1 и МЦД-2 первые 300 человек, пополнившие «Тройки» в кассах четырех станций диаметров, получили в подарок теплые шарфы», - говорится в сообщении.

А 11 и 12 февраля пассажиры бесплатно отправили примерно полторы тысячи тематических открыток МЦД из павильона и со станции Славянский бульвар МЦД-1.

Еще жители Москвы присылали в соцсети МЦД признания любви, которые транслируют сейчас на большом экране. А еще горожане могут сделать валентинки своими руками в павильоне диаметров.

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