РИАМО - 14 фев. Жителям Московской области рекомендовали не парковать свои машины на обочинах и проезжей части дорог, чтобы коммунальные службы могли быстрее убрать снег, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Подмосковье дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, они устраняют последствия снежного шторма, который прошел в регионе. Водителей области призвали быть аккуратными на дорогах и воздержаться от поездок на личном авто и не парковать машины на обочинах и проезжей части.

«Это позволит коммунальным и дорожным службам быстрее очистить дороги и территории», - говорится в сообщении.

За несколько дней мощного снегопада в регионе выпало рекордное число осадков. Сугробы в Подмосковье выросли местами до 72 сантиметров.

В ликвидации последствий непогоды задействовано около 6 тысяч единиц спецтехники и 22 тысячи рабочих и дворников.