РИАМО - 14 фев. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в результате обрушения кровли на Промышленной улице в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в воскресенье. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза», - отметила Иванова.

Также проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств ЧП.