РИАМО - 14 фев. Тренерский штаб российской сборной по хоккею определился с составом команды на матч этапа Евротура, россияне сыграют с чехами, сообщает Газета.ru.

«Ворота российской сборной будет защищать Ярослав Аскаров. Первое звено: Кирилл Кирсанов – Сергей Зборовский, Иван Чехович – Максим Соркин – Дамир Жафяров», - говорится в сообщении.

Во втором звене выйдут Cемен Чистяков, Даниил Пыленков, Никита Чибриков, Захар Бардаков, Василий Подколзин, в третьем звене утверждены Даниил Мисюль, Артем Минулин, Владимир Бутузов, Павел Красковский, Николай Коваленко.

В четвертом звене на лед выйдут Шакир Мухамадуллин, Максим Грошев, Данила Моисеев, Герман Рубцов, Виталий Кравцов.

Встреча сборных команд РФ и Чехии состоится в воскресенье, начало игры в 14:00.

Хоккейный матч пройдет на стадионе «Мальме-Арена» в Швеции. ​