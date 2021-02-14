РИАМО - 14 фев. Актриса Елизавета Боярская призналась, что приняла предложение о съемках в сериале «Оптимисты. Новый сезон» без сомнений, роль показалась ей интересной и яркой.

Сериал о советских дипломатах «Оптимисты. Новый сезон» начнут транслировать 15 февраля. Елизавета Боярская сыграла в нем фотографа из США, которая влюбляется в советского разведчика.

«Это было давно, надо признаться. Съемки были в 2019 году, а первый раз мне рассказал об этом проекте Валерий Петрович Тодоровский. Он позвонил, сказал, что собираются снимать продолжение «Оптимистов» — и есть очень интересная роль. Потом я прочитала сценарий и встретилась с режиссером, Алексеев Попогребским. Я очень хотела с ним поработать в принципе, так как до этого видела первый сезон, и он мне очень понравился. И роль, конечно, мне очень понравилась», - сказала Боярская в интервью Газете.ru.

Она призналась, что роль достаточно интересная и яркая. И у нее не было сомнений, соглашаться или нет на эту роль.

По мнению Боярской, у ее героини очень интересная биография. Она является американкой русского происхождения. Очень ранимая, чувствительная и пережившая детскую травму. Вся ее семья была репрессирована.​