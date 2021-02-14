РИАМО – 14 фев. Вдова художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, актриса и певица Екатерина Белоцерковская сообщила, что собирается выходить на работу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Грачевский скончался в январе от коронавируса. Белоцерковская сейчас решила отправиться в первую после похорон мужа рабочую поездку.

«Первый полет. Страшно. Но нужно начинать работать. Теперь я могу надеяться только на себя», — написала актриса на своей странице в Instagram.

Также сейчас Белоцерковская ​занимается вопросом установки памятника Грачевскому на его могиле.