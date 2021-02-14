РИАМО - 14 фев. В районе железнодорожной платформы Купавна Горьковского направления МЖД поезд Нижний Новгород - Санкт-Петербург насмерть сбил мужчину, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Станция находится на территории Богородского городского округа.

«На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося», - говорится в сообщении.

Транспортная полиция напомнила пассажирам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожных объектах.