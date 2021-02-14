РИАМО – 14 фев. Курс рубля будет зависеть от того, как пройдет саммит ЕС в конце марта, если примут антироссийские санкции, то российская валюта упадет в цене, сообщает Федеральное агентство новостей.

На прошлой неделе рубль начал укрепляться, но к концу недели потерял свой рост. Его поведение было связано с ралли на нефтяном рынке и трехкратным сокращением объемов покупок валюты со стороны Минфина.

«В конце марта ожидается саммит ЕС, где страны обсудят политику в отношении России. Если там будут приняты санкции в отношении экономических интересов РФ, это негативно скажется на курсе рубля», - считает аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева.

Она уточнила, что курс нацвалюты будет колебаться в диапазоне 73-76 рублей за доллар и 89-92,5 рубля за евро.​​