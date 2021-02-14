РИАМО - 14 фев. В Подмосковье дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме после рекордного снегопада, работы ведутся круглосуточно, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева работы в круглосуточном режиме продолжатся, пока не будут устранены все последствия снегопада. За два дня в Подмосковье местами выпало до 60 сантиметров снега, что составляет 87% от февральской нормы. Прошедший снегопад занял третье место среди самых сильных снегопадов февраля за последние 50 лет.

«За вчерашние сутки очищено от снега более 38 тысяч километров областных дорог, расчищено свыше 31,4 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек и подходов к подъездам. В очистке дорог, дворов, общественных территорий задействовано порядка 6 тысяч единиц спецтехники и 22 тысячи рабочих и дворников», - говорится в сообщении.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что за 13 февраля день и утро воскресенья провели несколько циклов очистки от снега и обработки материалами против гололеда. Работы провели на центральных улицах, вылетных магистралях, проездах экстренных служб.

«По просьбам жителей также очищены основные выезды из 50 деревень, чтобы люди имели возможность выехать из своих домов. Сегодня основной упор дорожных служб сделан на уборку муниципальных дорог, маршрутов общественного транспорта, очистку дорог и подходов к автобусным остановкам, чтобы жители могли завтра беспрепятственно выехать из дома на машине или дойти пешком до остановки»,- добавил министр.

По его словам, для полной ликвидации последствий мощного снегопада в регионе потребуется пять дней.

«Это регламентные сроки уборки дорог после снегопадов. Мы делаем все возможное чтобы завершить эти работы в кратчайшие сроки. Но я прошу жителей отнестись с пониманием – был сильнейший снегопад за многие годы, мы заранее мобилизовали все силы и ресурсы, но нам потребуется время чтобы привести в порядок все дороги и территории», — подчеркнул Гержик.

Как отметил, министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, за 13 февраля со дворов и общественных территорий области было вывезено 24,6 тысячи кубометров снега.

«За несколько дней выпало рекордное число осадков. Мы видим, что ситуация в некоторых муниципалитетах непростая – где-то на помощь коммунальщиков пришли волонтеры, сотрудники администраций. Спасибо всем неравнодушным жителям, которые понимают всю ситуацию», — подчеркнул Хайкин.

В регионе на последствия снегопада мобилизовали все силы и ресурсы. В воскресенье работы по очистке дворов, остановок и тротуаров продолжаются.

«Наша задача – обеспечить к завтрашнему дню комфортное передвижение к социально-значимым объектам, чтобы жители смогли проводить своих детей в школы, детские сады, дойти до остановки», - добавил министр.

Он уточнил, что на вывоз снега коммунальным службам потребуется пять дней.

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