РИАМО - 14 фев. Специалисты ликвидировали открытое горение в доме в поселке Томилино городского округа Люберцы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло по адресу: городской округ Люберцы, поселок Томилино, улица Радищева, дом 1а. Погибли два человека. В 07:57 пожар локализовали.

«В 08:59 специалистами была проведена ликвидация открытого горения», - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 176 квадратных метров. Пожар тушат 34 человека.