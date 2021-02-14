РИАМО - 14 фев. Московская прокуратура начала проверку после обрушения крыши нежилого здания, расположенного на улице Промышленной, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инцидент произошел днем в воскресенье. В результате ЧП погиб один человек.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Нагатинской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего», - говорится в сообщении.

Также будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе об обеспечении безопасной эксплуатации объекта и охране труда.