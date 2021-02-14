РИАМО - 14 фев. В настоящий момент плотность движения в Москве составляет три балла – движение относительно свободное, но есть затруднения на МКАД, сообщил главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов.

13 февраля в столице наблюдалась сложная дорожная ситуация из-за мощного снегопада. Днем в городе пробки достигали 9 баллов.

«Все же есть некоторые места, где придется сбавить скорость: на западе столицы без движения внешняя сторона МКАД: на 49 километре в районе Рябиновой улицы, на 42 километре в районе съезда на Калужское шоссе, и на 55 километре в районе съезда на Можайское шоссе», - отметил Хасянов.

Он подчеркнул, что метро, железнодорожный и наземный транспорт работают в штатном режиме.

«Чтобы коммунальные службы как можно быстрее смогли провести уборку радиальных магистралей, просим водителей, особенно грузовых автомобилей, воздержаться от поездок», - заключил специалист ЦОДД.

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