РИАМО - 14 фев. В столице прогнозируют холодное начало весны, в марте температура ожидается на 1-4 градуса ниже климатической нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предварительные расчеты показывают, что март подтвердит статус зимнего месяца и более того – передаст холодную эстафету началу апреля. Средняя температура первого весеннего месяца прогнозируется на 1-4 градуса ниже климатической нормы с небольшим дефицитом осадков», - сказал Тишковец.

По его словам, предположительно, наступление климатической весны в мегаполисе будет сдвинуто на 1-2 недели, то есть ее следует ждать в первой декаде апреля.

Он уточнил, что снежный покров в городе растает только к 15-20 апреля, а в лесах он исчезнет ближе к маю.

«Ожидается сложная паводковая ситуация», - подчеркнул синоптик.

Он добавил, что после холодного старта весны в конце апреля прогнозируется довольно теплая, иногда жаркая погода. Тишковец отметил, что лето в городе будет теплым.