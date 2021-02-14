РИАМО - 14 фев. Компания «Родник и К» запустила новую линию по розливу алкогольной продукции со скоростью 12 тысяч бутылок в час, завод расположен в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Подмосковный завод «Родник и К», продукция которого неоднократно отмечалась различными наградами за качество на престижных выставках и дегустационных конкурсах, запустил новую линию по розливу алкогольной продукции. Мощность производства - 12 тысяч бутылок в час», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что новое производство создало около 250 рабочих мест для жителей округа Мытищи и соседних муниципалитетов.

Завод «Родник и К» основан в 1939 году. Это современное предприятие выпускает алкоголь под товарными знаками «Хортица», «Мороша», «Шустов» и является одним из крупнейших налогоплательщиков Московской области.