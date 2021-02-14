РИАМО – 14 фев. Курс биткоина вновь побил исторический максимум​, он превысил отметку в 49 тысяч долларов, сообщает kp.ru.

«Его стоимость на торгах вырастала до 49,143 тысячи долларов. Рост составил 2,7%», - говорится в сообщении.

Между тем, на бирже Binance рост курса биткоина составил более чем 3%, достигнув 49,3 тысячи долларов.

Рост виртуальной валюты начался после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla заявила об инвестировании 1,5 миллиарда долларов в биткоин.​