РИАМО – 14 фев. Курс биткоина вновь побил исторический максимум, он превысил отметку в 49 тысяч долларов, сообщает kp.ru.
«Его стоимость на торгах вырастала до 49,143 тысячи долларов. Рост составил 2,7%», - говорится в сообщении.
Между тем, на бирже Binance рост курса биткоина составил более чем 3%, достигнув 49,3 тысячи долларов.
Рост виртуальной валюты начался после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla заявила об инвестировании 1,5 миллиарда долларов в биткоин.
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