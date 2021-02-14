РИАМО - 14 фев. Ресурсный центр «Мосволонтер» проведет неделю добрых дел с 15 по 21 февраля в честь своего семилетия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В эти дни сотрудники центра и его партнеры проведут тематические активности, квизы, интерактивы и благотворительные акции.

«Мосволонтер» — это абсолютно уникальная организация, подобной которой нет в столице. Здесь живет душа нашего города, здесь находят свое начало многие добрые дела. Команда сотрудников ресурсного центра всегда готова поддержать волонтеров, вдохновить и помочь реализовать идеи», - говорится в сообщении.

В эти дни жители столицы могут принять участие в сборе кормов для животных, посетить инклюзивную мастерскую, а также принять участие в «Добром диктанте», проверив свои знания о доброволольчестве.