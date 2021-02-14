РИАМО - 14 фев. Возгорание произошло в жилом доме в поселке Томилино городского округа Люберцы, погибли два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Он уточнил, что пожар случился по адресу: поселок Томилино, улица Радищева, дом 1а.

«В результате пожара в жилом доме погибло два человека», - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 176 квадратных метров. В 07:57 огонь в доме локализовали.

В тушении пожара принимают участие 34 человека и 11 единиц техники.