РИАМО - 14 фев. Движение поездов на участке Большой кольцевой линии метрополитена между станциями «Мневники» «Каховская» будут запускать поэтапно, всего в 2021 году откроют 11 станций БКЛ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В первую очередь движение запустят на участке от «Аминьевской» до «Каховской», затем между станциями «Мневники» и «Аминьевская».

«Например, станции «Карамышевская» и «Мневники» на Большой кольцевой линии будут открыты для пассажиров уже в течение февраля-марта 2021 года. Они готовы на 100%», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Длина Большой кольцевой линии составит около 70 километров. На БКЛ создадут 31 станцию. Эта ветка может стать самой протяженной кольцевой линией подземки в мире.

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