РИАМО - 14 фев. В Московском регионе прошел сильный снегопад, сугробы сильно подросли, их высота превысила климатическую норму в два раза, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За прошедшие сутки высота сугробов увеличилась до 59 сантиметров, по области, преимущественно на востоке, - 72 сантиметра, что в два раз больше нормы», - сказал Тишковец.

Он добавил, что за прошедшие сутки в столице выпало 6 миллиметров осадков (17% от месячной нормы), а в Московской области - 11 миллиметров (30% от месячной нормы).

Как уточняется на сайте «Метеоновости», прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 34 сантиметра по итогам снегопада, что составляет 97% от месячной нормы.