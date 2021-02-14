РИАМО - 14 фев. На конкурсе «Мастера гостеприимства» в прошлом году победили три некоммерческих организации, финал первого сезона прошел на ВДНХ осенью прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С помощью конкурса организаторы планируют найти компании, которые будут развивать туристическую отрасль России и формировать новые традиции.

«В первом сезоне на конкурс было подано свыше 20 тысяч заявок из 85 регионов страны. В финал вышли 200 участников, чьи проекты в сфере индустрии гостеприимства были признаны лучшими», - говорится в сообщении.

Проект «Заслуженный отдых» Елены Алиевой предлагает развивать туризм для пожилых людей. Проект мотивирует пенсионеров чаще путешествовать по стране и получать новые эмоции от поездок.

Житель Сызрани Владимир Вершинин представил специальный тариф «Турист» для агрегаторов такси.

«Этапы проекта включают в себя подготовку программы обучения и аттестации гидов-водителей, разработку маршрутов, в том числе для аудиогидов, масштабирование тарифа по регионам. Таким образом, туристы смогут получить совершенно новый формат экскурсий», - отметил Вершинин.

А жительница Санкт-Петербурга Анисия Евдокимова представила проект «Biletarium — маркетплейс для музеев России». Это платформа, на которой можно купить билеты в музей, воспользоваться аудиогидами и другими экскурсионными сервисами.