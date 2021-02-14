РИАМО - 14 фев. С 2014 года в рамках краудсорсинг-проектов столичного правительства было реализовано более 2,5 тысячи идей, которые предложили горожане, всего в городе организовали 30 краудсорсинг-проектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вот уже семь лет в рамках краудсорсинг-проектов жители нашего города предлагают идеи по его развитию. Они предлагали и обсуждали вопросы здравоохранения для детей и взрослых, образовательной сферы, электронных государственных услуг и сервисов, транспортной системы, поддержки активного образа жизни горожан старшего поколения, профориентации молодежи», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

За семь лет работы специалисты расширили функционал платформы crowd.mos.ru. А в прошлом году у нее появилось новое название - «Город идей». Так, в 2020 году к платформе присоединились свыше 50 тысяч пользователей.

«Развитие ИТ-решений в Москве позволило создать цифровую экосистему, в которой жители не только получают актуальные услуги и сервисы, но и принимают активное участие в жизни столицы», — отметил заместитель главы департамента информационных технологий столицы Максим Алексашкин.

Он добавил, что краудсорсинг-проекты являются важным элементом в больших городах. С их помощью жители и городские структуры находятся в диалоге, а еще вместе управляют мегаполисом и делают его комфортнее.