РИАМО - 14 фев. В День всех влюбленных на станциях столичной подземки царит атмосфера любви, станция «Люблино» превратилась во «Влюблино», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Приложение «Метро Москвы» поможет проложить оптимальный маршрут до станции «Влюблино», а специальные указатели — найти правильную дверь», - говорится в сообщении.

Кроме того, 15 февраля на станции «Влюблино» покажут онлайн-концерт исполнителей Feduk и Cream Soda.

Также москвичам приготовили другие мероприятия, посвященные Дню святого Валентина. Мероприятия пройдут на ВДНХ, в городских парках и на различных онлайн-площадках.