РИАМО - 14 фев. За последние сутки в Москве вылечились от коронавируса еще 2089 человек, за все время пандемии в столице инфекцию победили почти 870 тысяч человек, сообщает столичный оперштаб.

Также в столице скончалось 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 869 869. За сутки госпитализировано 685 человек», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в столице выявили 956 178 случаев заражения коронавирусом, спасти не удалось – 14 348 Covid-пациентов.

В городе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Это можно сделать в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

14 ФЕВРАЛЯ

- В Москве от коронавируса вылечили еще 2089 человек. Также в столице скончалось 58 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 14 185 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 828 больных. В Москве - 1559 .