РИАМО - 14 фев. В столице за минувшие сутки подтвердили 1559 новых случаев коронавируса, всего в городе зафиксировали 956 178 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации.

За сутки в России было выявлено 14 185 новых случаев коронавируса, из них 11,2% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Также за минувшие сутки зафиксировано 430 летальных исходов, выздоровели 15 194 человека.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 4 071 883 случая Covid-19, скончались 80 126 человек, выздоровел 3 593 101 пациент.

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Текстовая трансляция

14 ФЕВРАЛЯ

- В Москве от коронавируса вылечили еще 2089 человек. Также в столице скончалось 58 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 14 185 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 828 больных. В Москве - 1559 .