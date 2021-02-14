РИАМО - 14 фев. Возгорание произошло в жилом доме в поселке Развилка Ленинского городского округа, в результате ЧП пострадали семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел по адресу: поселок Развилка, 3-й Анисовый проезд, дом 9.

«В 02:47 объявлен ранг пожара №2. В 02:47 локализация пожара на площади 150 квадратных метров. В 02:49 ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

В 03:27 специалисты полностью ликвидировали пожар. В результате данного инцидента пострадали семь человек.​

В ликвидации возгорания принимали участие 79 человек и 24 единицы техники.