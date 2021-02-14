РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Коммунальщики подмосковного Подольска продолжают устранять последствия снегопада в усиленном режиме, первоочередные работы проводились в вечернее и ночное время, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В течение дня (13 февраля - ред.) подрядными организациями было очищено и обработано около 75% муниципальной улично-дорожной сети, столько же тротуаров. По центральным улицам, обслуживаемым подрядными организациями ГБУ МО «Мосавтодор», обработано около половины улично-дорожной сети и тротуаров. Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы очистить территорию округа. Дорожные и коммунальные службы продолжают работать в таком же усиленном режиме с небольшими пересменками, пока не справятся со всеми последствиями стихии», - говорится в сообщении.

Коммунальщиками были определены первоочередные работы на вечернее и ночное время, так как основные работы по зачистке дорожной сети, чтобы не затруднять движение транспорта, проводились вечером и ночью (с 13 на 14 февраля - ред.).

За текущие сутки выпало 18 миллиметров осадков, что составляет ровно половину месячной нормы, это стало новым рекордом для 13 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона отнестись с пониманием к такой ситуации.

«Мы видим экстремальные условия на улице. Зима прекрасна, но очень много снега. <...> Мы видим все ваши обращения и стараемся на всех уровнях отработать», - сказал Воробьев.