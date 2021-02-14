РИАМО - 14 фев. Столичные площадки подготовили для жителей Москвы онлайн-программы для интересного времяпрепровождения в День святого Валентина, который отмечают в воскресенье, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московские площадки уже подготовились к встрече самого романтического праздника года и готовы погрузить гостей в атмосферу любви и хорошего настроения. Программа разнообразная, поэтому все желающие найдут себе мероприятие по душе. Выходить из дома при этом вовсе не обязательно», - говорится в сообщении.

В культурном центре «Загорье» пройдет спектакль «Что мы знаем о любви», который можно будет посмотреть в 18:00 на YouTube-канале центра. Библиотека №195 проведет мастер-класс в онлайн-формате по созданию праздничной свечи. Посмотреть его можно будет также на YouTube-канале учреждения в 18:00.

Также все желающие смогут поздравить своего возлюбленного с помощью особенной открыткой со стихотворением Роберта Рождественского «Все начинается с любви». Делать такой подарок научат представители центра славянской письменности «Слово». Уже в 14:00 ролик с мастер-классом появится в социальных сетях.

Онлайн-проект «Москва с тобой» расскажет, как приготовить манговые хинкали с маскарпоне. Кроме того, разнообразить романтический вечер поможет виртуальная выставка в государственном музее А.С. Пушкина.

В день святого Валентина на медиаплатформе #Москвастобой откроется фотовыставка «Любовь с первого парка», также жителям станет доступным маршрут «Москва романтическая». А виртуальная экскурсия «Фамильные ценности. История» расскажет всем желающим о том, как трансформировался институт семьи и что из себя представляет семья в современном мире и Москве.

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