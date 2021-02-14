РИАМО - 14 фев. Дорожная авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла на 132 километре трассы М-1 Можайского городского округа, в результате ДТП пострадало два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное столкновение микроавтобуса Ford Transit и грузового автомобиля DAF», - говорится в сообщении.

В результате данной аварии движение на автодороге не перекрывалось, розлива топлива не было.

Двух пострадавших в ДТП доставили в больницу.