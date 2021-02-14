РИАМО - 14 фев. В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево и в подмосковном Жуковском в воскресенье утром задержали и отменили 83 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 12 рейсов, еще пять отменили. В Шереметьеве задержали четыре рейса, один отменили. В аэропорту Домодедово больше всего задержек — 58 прилетов и вылетов, еще два рейса отменены.

Согласно данным онлайн-табло подмосковной аэрогавани Жуковский, там задержали один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе прошел рекордный снегопад. Снежный шторм сильно повлиял на движение транспорта.

13 февраля пассажиры в соцсетях жаловались на массовые задержки рейсов в аэропорту «Домодедово». Там был создан оперштаб для координации работы в условиях сильного снегопада. Службы воздушной гавани продолжают работать в усиленном режиме. За минувшие сутки аэропорт обслужил свыше 300 рейсов.