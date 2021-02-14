РИАМО - 14 фев. За минувшие сутки рекордного снегопада столичный аэропорт Домодедово обслужил 321 рейс, также пассажиры восьми рейсов еще ожидают вылета, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

13 февраля для работы в условиях аномального снегопада в аэропорту был создан оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме.

«Службы аэропорта по-прежнему работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности взлетно-посадочных операций и наземного обслуживания», - говорится в сообщении.

За минувший день в Москве выпало 18 миллиметров осадков, это составило половину месячной нормы и стало новым рекордом для 13 февраля.