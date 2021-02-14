РИАМО - 14 фев. В Москве надежность тепловых, газовых и энергетических систем увеличилась на 5-15% за последние годы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Важно, чтобы вся инфраструктура работала как часы. И газовое хозяйство, и тепловое, и энергетическое, и так далее. <…> За последние годы все сегменты стали моложе, стали надежнее. В принципе, где-то от 5% до 15% повысилась устойчивость всех тепловых и энергетических систем», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

За 2010-2020 годы в мегаполисе износ электросетей уменьшился на 16,3%, магистральных тепловых сетей – на 2,5%, газовых сетей – на 7%.

По итогам прошлого года в столице было построено 1,2 тысячи километров и реконструировано 550 километров инженерных сетей.