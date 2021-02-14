РИАМО - 14 фев. Улицы и дворы столицы остаются засыпанными снегом после сильного снегопада, который идет несколько дней, коммунальные службы работают в усиленном режиме, передают корреспонденты РИАМО.

За прошлый день в городе выпало 18 миллиметров осадков, что составляет половину месячной нормы, это стало новым рекордом для 13 февраля.

Ситуация в городе

Рано утром в районе Крылатское наблюдаются высокие сугробы. Некоторые автомобили практически полностью завалены снегом, особенно те, что припаркованы во дворах. Дворники стараются в первую очередь очищать территорию у остановок общественного транспорта, подходы к метро.

Малочисленные пешеходы с утра протаптывают тропинки, чтобы отправиться по своим делам. Некоторые сугробы полностью завалили мусорные урны у подъездов.

В районе метро «Аннино», даже несмотря на то, что выходной день, уже очищены основные выходы из подъездов и пешеходные тропинки. Водителям приходится откапывать свои машины из-под сугробов. На основных дорогах работает спецтехника.

Общая загруженность столичных дорог утром в воскресенье оценивается в 2 балла из 10 возможных.

После прошедшего снегопада при вызове такси стоимость поездки будет дороже, чем обычно из-за повышенного спроса.

Итоги прошлого дня

За минувший день из-за снегопада была сильно осложнена дорожная ситуация в городе. Уже с утра 13 февраля пробки достигали 9 баллов из 10 возможных. Некоторый общественный наземный транспорт ходил с задержками. При этом, метро, МЦК и МЦД, а также аэроэкспрессы работали в штатном режиме.

В московских аэропортах случился коллапс - там были массовые задержки и отмены рейсов. В аэропорту Домодедово был создан оперативный штаб для координации работы в сложных погодных условиях. Пассажиры выкладывали в соцсети фото и видео, на которых была видна обстановка в аэропорту Домодедово: толпы людей, лежащие на полу пассажиры, переполненные кафе.

В ночные часы некоторые переулки в центре города были перекрыты для уборки и вывоза снега. Об этом комплекс городского хозяйства заранее извещал москвичей. 12 февраля к уборке снега дополнительно привлекли 12 тысяч работников инженерных компаний со своей спецтехникой. Они были задействованы в очистке переходов, улиц и дорог.

По данным на утро 13 февраля, высота сугробов в Москве достигла 56 сантиметров, а в Подмосковье - 71 сантиметра.