РИАМО - 14 фев. В воскресенье в Москве и Московской области температура опустится до минус 17 градусов, пройдет небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит минус 14 – минус 12, по области – минус 17 – минус 12 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость северо-западного ветра будет 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.​

Метеозависимым людям, которые входят в группу риска (с заболеваниями сердца и сосудов, дыхательной системы), нужно быть внимательными к своему здоровью, а также выполнять рекомендации лечащего врача.