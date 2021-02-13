РИАМО - 13 фев. Коммунальные и дорожные службы в Московской области в круглосуточном режиме очистили от снега около 30 тысяч километров дорог за сутки, водителям следует не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе техники, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

За текущие сутки выпало 18 миллиметров осадков, что составляет ровно половину месячной нормы, это стало новым рекордом для 13 февраля.

«Продолжаем ликвидировать последствия (снегопада - ред.) по поручению губернатора Московской области (Андрея Воробьева - ред.). В последние сутки все дорожно-коммунальные службы работают без остановки. За день обработали порядка 30 тысяч километров дорог, но из-за непрерывного снега эта работа будет продолжаться. Она будет делаться из цикла в цикл», - сказал Гержик.

Он добавил, что в регионе в короткие сроки проводится очистка от снега остановок общественного транспорта, пешеходных тротуаров.

«Очень важно в это время всем жителям понимать, что эта работа требует ответственности и с их стороны. Просим не оставлять машины на проезжей части, чтобы коммунальные службы могли выполнить свою работу. Быть очень аккуратными на дорогах, воздержаться от поездок, потому что любое ДТП - это дополнительные сложности», - пояснил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона отнестись с пониманием к такой ситуации.

«Мы видим экстремальные условия на улице. Зима прекрасна, но очень много снега. <...>Мы видим все ваши обращения и стараемся на всех уровнях отработать», - сказал Воробьев.

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