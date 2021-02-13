РИАМО - 13 фев. За текущие сутки в столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет ровно половину месячной нормы, это стало новым рекордом для 13 февраля, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По данным на 21:00, в Москве за последние сутки выпало 18 миллиметров осадков, что выше прежнего суточного рекорда по количеству выпавших осадков, принадлежащего 13 февраля 2019 года. Он составлял 13,6 миллиметра», - сказал Леус.

Он добавил, что за два дня снегопадов в Москве суммарно выпало 31,3 миллиметра осадков, что составляет около 87% от нормы февраля.

Данный снегопад занимает третье место среди самых сильных февральских снегопадов за последние полвека.

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