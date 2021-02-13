РИАМО - 13 фев. На всем протяжении МКАД в ближайшие часы появятся свыше 40 точек питания и обогрева для водителей, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов по поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он попросил жителей отказаться от поездок на личном авто и не мешать работе коммунальщиков. На МКАД и в новой Москве продолжают дежурить тягачи, которые оказывают помощь водителям фур.

Городские службы в круглосуточном режиме чистят улицы, дороги, тротуары, а также дворы. В дневное время снег счищают с крыш. Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта.

Снег вывозят на снегоплавильные пункты или спецплощадки для временного складирования, расположенные в промышленных зонах вдали от жилых домов.

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